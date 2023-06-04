تويتر يختبر ميزة جديدة للتحقق من صحة المعلومات.. تعرف عليها

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أعلن تطبيق تويتر اختبار ميزة جديدة يمكن أن تسهل على المستخدمين تحديد الوسائط التي يُحتمل أن تكون “مضللة”، كما تعزز مزايا التحقق من من صحة المعلومات.

ميزة جديدة في تويتر

وأوضحت الشركة، أنها تعمل حاليا، على تجارب مع ملاحظات المجتمع للوسائط، والتي ستطبق عمليات التحقق من صحة المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجمهور على صور ومقاطع فيديو محددة.

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وتتيح هذه الميزة للمساهمين في ملاحظات المجتمع الذين لديهم تقييمات عالية بما يكفي لتطبيق الملاحظات على الصور التي تمت مشاركتها في التغريدات.

التحقق من صحة المعلومات

وبطريقة مشابهة للملاحظات على التغريدات، يمكن أن تضيف الملصقات سياق إضافي للصور، مثل الإشارة إلى ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي أو تم التلاعب بها بطريقة أخرى.

كذلك تتيح هذه الميزة، أيضاً الانتشار الفيروسي لمثل هذه الصور. ووفقاً لموقع Twitter، فإن الهدف هو ظهور الملاحظات تلقائياً على النسخ “الحديثة والمستقبلية” من نفس الصورة حتى لو تمت مشاركتها من قبل مستخدمين منفصلين في تغريدات جديدة.

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