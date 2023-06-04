البحر يقذف كتلة ضخمة من الطحالب الممتلئة ببكتيريا مفترسة في هذه الدولة

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في مشهد غير متوقع، قذف البحر على ساحل ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، كتلة ضخمة من قطع الطحالب السامة، مما يسمى “حزام سرغاسوم الأطلسي العظيم”، التي تزن حوالي 13 مليون طن.

طحالب سامة خطيرة

وفي التفاصيل، يحذر العلماء من أنه بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي تقزز عشاق الشواطئ، فإن الطحالب المتحللة يمكن أن تحمل خطرا حقيقيا على وجه الخصوص، بسبب احتواء الطحالب على بكتيريا الضمة (فيبريو)، وهي أحد أجناس البكتيريا السالبة غرام، وتتخذ شكلا مميزا وهو شكل القضيب المنحني أو الفاصلة ولذلك تعرف ببكتيريا الضمة.

كذلك حذرت سلطات فلوريدا سكان وزوار الولاية من أن بكتيريا “الضمة آكلة اللحوم” يمكن أن تشكل خطورة كبيرة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وخاصة الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.

قد تسبب الوفاة

وأضافت “يمكن لهذه البكتيريا عند تناولها، أن تخترق الغشاء المخاطي للأمعاء وتتسبب بتعفن الدم، وفي الحالات الشديدة، الموت، كما يمكنها دخول الجسم من خلال الجروح الموجودة على الجلد.

وأكد العلماء، انتشار البكتيريا يساهم في تلوث المحيطات، وأظهرت الدراسات التي أجريت على عينات من بحر الكاريبي وسرغاسوم نسبة عالية من البلاستيك، الذي يتفاعل مع الطحالب والبكتيريا، مما يخلق “عاصفة مرضية” حقيقية لكل من صحة الحياة البحرية والإنسان.

ويوضح الباحثون، أن بكتيريا “الضمة آكلة اللحوم” أيضا من مسببات الأمراض للأسماك والقشريات، ما يشكل تهديدا للإنتاج الصناعي للأسماك والمأكولات البحرية.

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