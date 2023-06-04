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20 وظيفة شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال للثانوية فأعلى
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20 وظيفة شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال للثانوية فأعلى

20 وظيفة شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال للثانوية فأعلى

20 وظيفة شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال للثانوية فأعلى
١١:٣٢:٠٣ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حراسات أمنية) وأخرى، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي المساندة الفنية.
– مشرف ورشة.
– حارس أمن.
– كاتب استلام/ وتسليم (راتب 5,900 ريال).
– منسق أنشطة.
– فني تكييف وتبريد.
– مشرفة تغذية (راتب 6,750 ريال).
– فني كهرباء (راتب 5,500 ريال).
– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– مفتش مدني وسلامة.
– مشرف مدني وكهربائي (3 وظائف).
– كهربائي (3 وظائف).
– مصمم فوتوشوب أو ثلاثية الأبعاد.
– مشغل معدات ثقيلة (3 وظائف).
– مدير مشروع.

أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
الهيئة الملكية للجبيل وينبع فرص وظائف وظائف شاغرة

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