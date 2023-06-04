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متحدثة التعليم: القبول للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يعتبر نهائيًا في هذه الحالة
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متحدثة التعليم: القبول للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يعتبر نهائيًا في هذه الحالة

متحدثة التعليم: القبول للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يعتبر نهائيًا في هذه الحالة

متحدثة التعليم: القبول للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يعتبر نهائيًا في هذه الحالة
١١:٢٨:٣١ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام الاستاذة ابتسام الشهري، أن قبول الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يعتبر نهائيا بعد إتمام الفحص الطبي.

الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال

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وقالت الشهري: “لأولياء أمور الطلاب والطالبات المقبولين في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور أو نظام التسجيل الإلكتروني، يعتبر قبول أبنائكم وبناتكم نهائياً بعد إتمام الفحص الطبي”.

وأضافت الشهري “لا يلزم تسليم أي أوراق ثبوتية أو مستندات للمدرسة، و لا حاجة لمراجعتها.. متمنين لهم رحلة تعليمية موفقة”.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال الأول الابتدائي التعليم رياض الأطفال وزارة التعليم

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