الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هطول أمطار غزيرة على حائل وأملج
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هطول أمطار غزيرة على حائل وأملج

هطول أمطار غزيرة على حائل وأملج

هطول أمطار غزيرة على حائل وأملج
١٠:٠٠:٣٧ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

أمطار على أملج

كذلك هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم على مركز حراض التابع لمحافظة أملج، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة أملج حائل

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