أهم 10.. المملكة تمدد خفض إنتاج النفط وتوضيح مهم من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

المملكة تمدد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا لكامل عام 2024

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا

تفاعل حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال لأحد المستفيدين، حول موعد صدور نتائج.. المزيد هنا

وفاة 10 من المفقودين في السيول والأودية.. ماذا عن الباقين؟

تسببت الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي شهدتها معظم مناطق المملكة والمحافظات، في وفاة .. المزيد هنا

تدشين 7 مشروعات تنموية للطرق في المدينة المنورة بتكلفة تتجاوز 243 مليون ريال

‎دشّن صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، 7 مشروعات تنموية للطرق بالمنطقة، بإجمالي.. المزيد هنا

201 مليار دولار حصة المملكة من سوق الصكوك العالمية

سجلت إصدارات الصكوك بالمملكة -سواء التي تمت بالعملات الصعبة أو المحلية- قد بلغت 201 مليار دولار بنهاية 2022، حصة سوقية بـ26.27% من السوق العالمية.. المزيد هنا

هل استقدام العمالة من الهند متاح حاليًا؟

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاسقدام متاح حاليا من الهند، بشرط .. المزيد هنا

إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات تهيئة الخمسة مواقف المنتشرة على.. المزيد هنا

رغم اعتراض روسيا.. “الناتو” يشعل بحر البلطيق بتدريبات بحرية ضخمة

بدأ حلف الناتو، اليوم الأحد، مناورات ضخمة في بحر البلطيق بجوار روسيا تحت قيادة الأسطول السادس الأميركي، على الرغم من الاعتراض.. المزيد هنا

“من كل فج عميق”.. شبكة طرق ضخمة تخدم ضيوف الرحمن من 8 دول

عملت المملكة وعلى مدار السنوات الماضية على إنشاء شبكة طرق ضخمة، أسهمت في أن تكون المملكة في المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفقا.. المزيد هنا

الطالب خارج المملكة هل يستحق دعم حساب المواطن؟

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للطالب في حال الدراسة خارج المملكة التسجيل والاستفادة من.. المزيد هنا