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جوجل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد.. تعرف عليها
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جوجل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد.. تعرف عليها

جوجل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد.. تعرف عليها

جوجل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد.. تعرف عليها
٠٩:٤٩:٠٤ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل عن إضافة 7 خصائص وتحديثات جديدة إلى نظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي والساعات الذكية وير أو.إس.

وأوضحت الشركة، أن هذه التحديثات والخصائص الجديدة تستهدف مساعدة الناس على تعلم مهارات جديدة واستمرار إنتاجيتهم أثناء الحركة وحماية معلوماتهم.

7 خصائص في أندرويد

وتضم قائمة الخصائص والتحديثات التي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي، للهواتف والكمبيوتر اللوحي خاصية “ممارسة القراءة” أو “ريدنج براكتيس” التي تساعد القراء في تحسين حصيلتهم اللغوية ومهاراتهم الإنشائية باستخدام الآلاف من الكتب الرقمية الخاصة بالأطفال على خدمة جوجل بلاي بوكس.

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كذلك تشمل الخصائص الجديدة، خاصية جديدة تتيح خدمات جوجل تي في وجوجل فاينانس وجوجل نيوز على شاشة المستخدم، مع مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة في خدمة “إيموج كيتشن أون جي بورد”.

وأشار موقع “سي نت دوت “كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الخيارات الجديدة تأتي بعد وقت قصير من مؤتمر مطوري جوجل، حيث كشفت فيه الشركة عن خصائص جديدة في الإصدار الجديد لنظام التشغيل أندرويد14.

وأطلقت الشركة نسخة تجريبية من الإصدار أندرويد 14 على أن تطرحه رسمياً في وقت لاحق من العام الحالي.

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