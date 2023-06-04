دولة أوروبية تقرر إنهاء حياة 200 ألف بقرة.. لهذا السبب

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم بولندا إنهاء حياة 200 ألف بقرة على مدار ثلاثة أعوام، وذلك بسبب التأثير الكبير لغاز الميثان المنبعث منها.

200 ألف بقرة في بولندا:

وتعمل الحكومة الأيرلندية على خطة جديدة لتقليل عدد الأبقار الحلوب بشكل كبير في البلاد، بسبب التأثير الكبير لغاز الميثان المنبعث منها على الاحتباس الحراري.

وحددت الحكومة مؤخراً هدفاً لخفض الانبعاثات من النشاطات الزراعية في إيرلندا بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وجاء أحد المقترحات لتقليل الانبعاثات من الزراعة، عن تخفيض عدد قطيع الألبان الوطني 10٪، أي ما يعادل 65 ألف بقرة سنوياً لثلاث سنوات.

وأوضحت وزارة الزراعة أن الذي يحدد تخفيض 200 ألف من أبقار الألبان هو “وثيقة نمذجة”، ولكن هذا القرار لا يلقى تأييداً كبيرة من المزارعين بالطبع، ولا من دافعي الضرائب.

وأضافت أن سيتم إنهاء حياة الأبقار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يكلف دافع الضرائب الأيرلندي 600 ألف يورو لتلبية أهداف الانبعاثات المناخية.

أخطر انفجار في مزرعة لتربية الأبقار:

وفي أبريل الماضي أدى انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، إلى نفوق نحو 18 ألف بقرة، وإصابة شخص بجروح، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر حينها في بيان إن الحادث هو “أخطر انفجار وحريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس”.

وأضاف أن “التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح”.

ودمر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء مزرعة ألبان “ساوثفورك” الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل في ولاية تكساس.

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