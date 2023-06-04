ماذا تفعل لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن آلية صرف الدعم للمستفيدين، حسب معايير الاستحقاق الموضحة، وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه أحد المتابعين.

استحقاق الدعم

وسألت متابعة حول استحقاقها للدعم في حالة أن لديها دخل، وكذلك زوجها يتقاضى راتبا قدره 9 آلافؤ ولا يوجد أطفال.

وأجاب برنامج حساب المواطن بأنه: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎

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وفي سياق متصل، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للطالب في حال الدراسة خارج المملكة التسجيل والاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه: “أنا طالب خارج المملكة هل أستحق الدعم؟”.

التسجيل للطلاب

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “نعم بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.