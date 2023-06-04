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مشهد مذهل.. رجل يمتطي تمساحا وهذه نهايته (فيديو)
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مشهد مذهل.. رجل يمتطي تمساحا وهذه نهايته (فيديو)

مشهد مذهل.. رجل يمتطي تمساحا وهذه نهايته (فيديو)

مشهد مذهل.. رجل يمتطي تمساحا وهذه نهايته (فيديو)
٠٨:٥٥:٢٢ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مشهدا مرعبا لرجل يقوم باعتلاء تمساح وهو يحاول المزاح معه.

عضة تمساح:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله قيام الرجل بركوب التمساح الذي كان في حالة هدوء وبجواره تمساح آخر.

وعندما حاول الرجل بطريقة استفزّت التمساح في محاولة منه لأمره بالسير، فاجأه تمساح آخر، ليفقد توازنه ويقوم التمساح بعضه وإبعاده من شدة الضربة.

قطة وتمساح:

وقبل أيام تم تداول مقطع فيديو أيضا، وثق مشهدا مذهلا بين قطة وتمساح.

ويظهر الفيديو القطة وهي تمشي بحذر وفي بط نحو تمساح ضخم فاتحاه فاه، وبداخله بقايا طعام.

وعندما اقتربت القطة من التمساح لم يقم بمهاجمتها، ما دفعها لتأخذ من بقايا الطعام في فمه، وتذهب بعيدا لتأكل وجبتها.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” سبحان من أخرج لها رزقها من بين أسنان التمساح”.

بط يطعم أسماكا:

أيضا تم تداول مقطع فديو نادر وثق قيام نوع من البط بإطعام أسماك جائعة داخل بحيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بقوله إنها رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء.

ويظهر البط وهو يقوم بجمع أشياء من الطعام الخاص به، ويضعها في فم الأسماك، التي تتواجد بكثرة أسفل منه في جدول مائي.

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