يسبب تغيرات جينية.. الغذاء والدواء تحذر من التعرض المزمن للمبيدات

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل يسمى “التعرض “المزمن والذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الصحية ومنها:

6 آثار

الغدد الصماء والكبد والكلى

السمية للجنين

التغيرات الجينية

بعض المشاكل الصحية في الدم

اضطرابات الأعصاب

ظهور بعض الأورام الحميدة أو المسرطنة

العيوب الخلقية في الأجنة

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آثار جانبية للدواء

وعلى صعيد آخر، نشرت الهيئة في حسابها عبر موقع “تويتر”، قائمة بأسماء المستشفيات التي أبلغت عن آثار جانبية للأدوية.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء من الأعراض الجانبية للعديد من الأدوية التي أبلغت عنها المستشفيات خلال شهر مارس الماضي.

وقالت: “نشكر المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت هيئة الغذاء والدواء عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر مارس 2023، ونخص بالشكر أعلى 5 مستشفيات ومراكز صحية أبلغت بجودة عالية”.

وجاءت في الصدارة:

-مستشفى القوات المسلحة بالجنوب (2616 بلاغًا).

-مستشفى مجمع الدمام الطبي (1241 بلاغًا).

-مستشفى القوات المسلحة بالشمالية -حفر الباطن (1075 بلاغًا).

-مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة (852 بلاغًا).

-مستشفى الأطفال بالطائف (525 بلاغًا)