محافظ جدة يكرم 1655 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بجمعية “خيركم”

تواصل- واس:

كرّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله خلال الحفل الذي أقامته جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن بجدة، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية.

تكريم حفظة كتاب الله بجمعية خيركم:

وألقى رئيس جمعية “خيركم” المهندس عبدالعزيز حنفي كلمة خلال الحفل، ثمن فيها لسمو محافظ جدة رعايته لحفل الجمعية، واهتمامه ببرامج الجمعية المختلفة، مؤكدًا أن الأهداف الإستراتيجية للجمعية تتركز حول فئة الشباب لتكوين بيئة جاذبة لهم في حلقات التحفيظ ، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتمسك بتعاليمه.



عقب ذلك شاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا يتحدث عن إنجازات الجمعية من خلال مسيرتها التي امتدت لـ 48 عامًا، والتي كان آخرها حصول 16 طالبًا وطالبة على المراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين القرآنية على مستوى المملكة، ومسابقة جامعة جدة القرآنية.



وفي الختام كرّم الأمير سعود بن جلوي الطلاب الـ13 الأوائل على مستوى محافظة جدة ورعاة وداعمي حلقات القرآن الكريم.

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