يبدأ في يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.. تفاصيل الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج الخام، جاء بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم الأحد، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م.

وكذلك ما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م.

9 ملايين برميل

وتقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 مليون برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، حسب “واس”.

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قرار أوبك

وأسفر اجتماع منظمة أوبك، اليوم الأحد، عن تتوصل إلى اتفاق بإنتاج 40.46 مليون برميل نفط يوميا بدءا من 2024، وكانت مصادر في أوبك+ إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سيعقد اجتماعات تستمر ليومين.