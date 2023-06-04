الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
201 مليار دولار حصة المملكة من سوق الصكوك العالمية
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201 مليار دولار حصة المملكة من سوق الصكوك العالمية

201 مليار دولار حصة المملكة من سوق الصكوك العالمية

201 مليار دولار حصة المملكة من سوق الصكوك العالمية
٠٨:٣٥:٣٠ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت إصدارات الصكوك بالمملكة -سواء التي تمت بالعملات الصعبة أو المحلية- قد بلغت 201 مليار دولار بنهاية 2022، حصة سوقية بـ26.27% من السوق العالمية للصكوك.

140 مليار دولار

وشكلت الإصدارات المقومة بالريال، من الصكوك، ما يصل إلى 140 مليار دولار “تعادل 525 مليار ريال” ونحو 61 مليار دولار لإصدارات الصكوك المقومة بالعملات الصعبة الأجنبية والصادرة عن الجهات العاملة في المملكة، حسب “الاقتصادية”.

ولا تشمل الإحصائية الإصدارات الخاصة من الصكوك التي لا يكشف عن بياناتها، كما لا تشمل الإحصائية أحجام إصدارات السندات التقليدية للقطاع الخاص.

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حجم سوق الصكوك العالمية

وفي الوقت ذاته، بلغ حجم سوق الصكوك العالمية 765.3 مليار دولار بنهاية 2022 -مع نسبة تعثر عن السداد طفيفة بلغت 0.21%- لكنها حققت نسبة نمو بلغت نحو 7.6 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

كما بلغت القيمية السوقية للصكوك الخضراء والاجتماعية ما يصل إلى 24.5 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلة نموا على أساس سنوي بلغ 62.9%، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السعودية تقييم وكالة قيتش حجم الصكوك سوق الصكوك العالمية

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