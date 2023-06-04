شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحديثي وحديثات التخرج، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:



1- التخصصات التقنية:

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– هندسة النظم.

– الأمن السيبراني.

– أو ما يعادلها.

2- التخصصات الإدارية:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– نظم المعلومات.

– المالية.

– المحاسبة.

– أو ما يعادلها.

3- التخصصات الهندسية:

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة الأتمتة.

– هندسة التحكم في العمليات.

– الهندسة الصناعية.

– هندسة الآلات​.

– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو ما يعادلها.

نبذة عن الشركة:

– تمثل شركة صدارة للكيميائيات تحالفاً فريداً بين شركتين رائدتين في المجالات الصناعية الخاصة بكل منهما، وهما شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، وشركة داو كيميكال (داو)، حيث تلاقت القيم المشتركة والرؤية الثاقبة بهدف تغيير قواعد اللعبة في مجال صناعة الكيميائيات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/11/15هـ الموافق 2023/06/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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