شاهد.. حالة مطرية شمال مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أحياء شمال منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو، وثقته عدسة ماجد السبيعي، ونشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، هطول أمطار الخير شمال مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.

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