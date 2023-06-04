الدعم السريع تؤكد للمملكة التزامها بمفاوضات جدة

تواصل – فريق التحرير:

قال محمد حمدان دقلو، حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، لمناقشة “مجمل الأوضاع في السودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة.

وأضاف حميدتي: “أكدت للأمير دعمنا لمنبر جدة والتزامنا الكامل بإعلان حماية المدنيين، ومواصلة العمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا”.

وتابع: “أيضا أعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة حول استمرار المباحثات غير المباشرة”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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استمرار المحادثات

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة.

وفي بيان لها، أكدت أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض السوداني.