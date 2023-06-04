الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“كلكم راعٍ”.. المؤبد لإمام مسجد بالكويت وهذه جريمته
توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا
إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍
رغم اعتراض روسيا.. “الناتو” يشعل بحر البلطيق بتدريبات بحرية ضخمة
بعد كارثة القطار.. سقوط مروع لجسر بولاية هندية
بعد توقف النبض.. إنعاش قلب حاج بالمسجد الحرام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“كلكم راعٍ”.. المؤبد لإمام مسجد بالكويت وهذه جريمته

“كلكم راعٍ”.. المؤبد لإمام مسجد بالكويت وهذه جريمته

“كلكم راعٍ”.. المؤبد لإمام مسجد بالكويت وهذه جريمته
٠٧:١٨:٢٣ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على قضية إمام مسجد مصري، الذي غابت عنه تقوى الله ومراقبته، وأداء أمانته في المسجد.

المؤبد لإمام مسجد مصري:

وبحسب وسائل إعلام كويتية، قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثانية بالحبس المؤبد لإمام مسجد مصري الجنسية في قضية هتك عرض طفل.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه قام باستدراج طفل وافد إلى المسجد وهتك عرضه وأساء له نفسيًا وبدنياً وفقاً لقانون الجزاء وقانون حماية الطفل.

هتك عرض 20 طالبا:

وفي وقت سابق اهتزت الكويت على وقع جريمة بشعة، حين تجرد معلم وافد من كل معاني الدين والقيم والإنسانية وأصبح ذئبًا بشريًا هتك عرض 50 طالبًا، في نحو ثلاثة أشهر فقط، في إحدى مدارس محافظة الجهراء.

طفل باكستاني يكشف الجريمة:

وفي التفاصيل التي نشرتها حينها  “الجريدة” الكويتية عن مصدر أمني، فإن رجال البحث والتحري بالفروانية تلقوا بلاغاً من وافد باكستاني أفاد بتعرض ابنه ذي الأعوام الثمانية للاعتداء الجنسي أثناء توجهه إلى إحدى البقالات.

وأشار إلى أن رجال المباحث ناقشوا والد الطفل الذي أحضر لهم أيضاً ملابس ابنه وبدا عليها آثار الاعتداء.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث توجهوا إلى موقع تعرض الطفل للتحرش واستعانوا بكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والبنايات السكنية المحيطة، فأرشدتهم إلى قضية ثانية عندما أظهرت المتهم وهو يعتدي على طفل آخر.

اقرأ أيضا:

تهز الكويت.. هتك عرض 50 طالبًا على يد معلمهم وكاميرا مراقبة تكشف الصدمة

الكلمات الدلالية:
إمام مسجد السجن المؤبد الكويت طفل محكمة الجنايات هتك عرض وافد مصري

مواد ذات صلة

المزيد
«النقل» تعلن انتهاء المرحلة الأخيرة من توطين سائقي التطبيقات

«النقل» تعلن انتهاء المرحلة الأخيرة من توطين سائقي التطبيقات

١٢:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٧ يناير ٢٠٢٠
دراسة تعويض المنشآت المتضررة من رسوم الـ 2400

دراسة تعويض المنشآت المتضررة من رسوم الـ 2400

٠٨:٢٣ ص، الأحد، ٢٤ أغسطس ٢٠١٤
تعليق الدراسة بمدارس «تعليم جازان» وكليات الجامعة الخميس

تعليق الدراسة بمدارس «تعليم جازان» وكليات الجامعة الخميس

١٠:٢٢ م، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠١٦
بينها الوقاية من السرطان.. 7 فوائد للبنجر عند تناوله بانتظام

بينها الوقاية من السرطان.. 7 فوائد للبنجر عند تناوله بانتظام

٠٨:٠٢ ص، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *