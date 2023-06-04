“كلكم راعٍ”.. المؤبد لإمام مسجد بالكويت وهذه جريمته

تواصل- فريق التحرير:

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على قضية إمام مسجد مصري، الذي غابت عنه تقوى الله ومراقبته، وأداء أمانته في المسجد.

المؤبد لإمام مسجد مصري:

وبحسب وسائل إعلام كويتية، قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثانية بالحبس المؤبد لإمام مسجد مصري الجنسية في قضية هتك عرض طفل.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه قام باستدراج طفل وافد إلى المسجد وهتك عرضه وأساء له نفسيًا وبدنياً وفقاً لقانون الجزاء وقانون حماية الطفل.

هتك عرض 20 طالبا:

وفي وقت سابق اهتزت الكويت على وقع جريمة بشعة، حين تجرد معلم وافد من كل معاني الدين والقيم والإنسانية وأصبح ذئبًا بشريًا هتك عرض 50 طالبًا، في نحو ثلاثة أشهر فقط، في إحدى مدارس محافظة الجهراء.

طفل باكستاني يكشف الجريمة:

وفي التفاصيل التي نشرتها حينها “الجريدة” الكويتية عن مصدر أمني، فإن رجال البحث والتحري بالفروانية تلقوا بلاغاً من وافد باكستاني أفاد بتعرض ابنه ذي الأعوام الثمانية للاعتداء الجنسي أثناء توجهه إلى إحدى البقالات.

وأشار إلى أن رجال المباحث ناقشوا والد الطفل الذي أحضر لهم أيضاً ملابس ابنه وبدا عليها آثار الاعتداء.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث توجهوا إلى موقع تعرض الطفل للتحرش واستعانوا بكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والبنايات السكنية المحيطة، فأرشدتهم إلى قضية ثانية عندما أظهرت المتهم وهو يعتدي على طفل آخر.

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