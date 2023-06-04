المملكة تمدد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا لكامل عام 2024

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023م، حسب “واس”:

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قرار أوبك

وأسفر اجتماع منظمة أوبك، اليوم الأحد، عن تتوصل إلى اتفاق بإنتاج 40.46 مليون برميل نفط يوميا بدءا من 2024، وكانت مصادر في أوبك+ إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سيعقد اجتماعات تستمر ليومين.

أوبك+ ينتج 40% من الإنتاج العالمي

ويضخ أوبك+ نحو 40% من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز، الجمعة الماضية، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر يوم الأحد، عندما يلتقي وزراء دول التحالف بمدينة فيينا الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش)، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط.