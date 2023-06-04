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“تخصص باطني”.. لحظة الإطاحة بميكانيكي يعمل طبيبا في عاصمة عربية
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“تخصص باطني”.. لحظة الإطاحة بميكانيكي يعمل طبيبا في عاصمة عربية

“تخصص باطني”.. لحظة الإطاحة بميكانيكي يعمل طبيبا في عاصمة عربية

“تخصص باطني”.. لحظة الإطاحة بميكانيكي يعمل طبيبا في عاصمة عربية
٠٧:٢٠:١٥ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة القبض على ميكانيكي سيارات في أحد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد.

ميكانيكي يعمل طبيبا:

وبحسب ما تم تداوله انتحل الميكانيكي صفة طبيب في أحد المستشفيات الشهيرة وسط بغداد.

وأوضح المقطع المتداول في العراق، الشخص المنتحل وهو يرتدي “بالطو” الأطباء ويباشر العمل بشكل طبيعي داخل المستشفى كـ “طبيب باطني”.

وتسبب الفيديو في  استياء واسع بين العراقيين، مشيرين إلى أن المنتحل تم القبض عليه بعد أشهر من مزاولة مهنة الطب داخل المستشفى.

أيضا نددوا بعدم وجود نظام في المستشفيات يضمن دخول وخروج الأطباء بعد التأكد من هويتهم، متهمين مسؤولي بلادهم بالتقصير الإداري.

 

طبيب مصري:

وفي سياق موازٍ أعلنت وزارة الداخلية المصرية الشهر الماضي تمكنها من القبض على أحد الأشخاص “صاحب سلسلة صيدليات” مشهورة، كونه هارب من أحكام بالسجن.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه في إطار جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد تبين أن مالك مجموعة صيدليات مقيم بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 820 حكمًا في قضايا تهرب ضريبى وشيك دون رصيد وتبديد لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالى مدد حبس 733 عامًا، وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

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