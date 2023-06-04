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توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا
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توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا

توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا

توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا
٠٧:١٠:٢٦ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال لأحد المستفيدين، حول موعد صدور نتائج الأهلية.

معرفة نتيجة الأهلية

وقال برنامج حساب المواطن: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ).

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وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهته إحدى المستفيدات، حول موقف زوجها من الدعم لأنه مسجون.

لا يتم إضافة الزوج

وقالت المستفيدة: “هل أقدر أقدم طلب في حساب المواطن بعد ما نزل التأهيل لزوجي وبينزل هذا شهر لأنه انسجن وبسوي تقديم جديد باسمي لي ولعيالي”.

وأجاب حساب المواطن بأنه بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار ” عائل الأسرة مسجون ” ولايتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

الاستقطاع من الدعم

وفي سياق مواز، أكد حساب المواطن مجددًا، أنه لا يحق للبنوك الاستقطاع من الدعم المقدم للمستفيدين أيًا ما كانت الأسباب.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في ردها على استفسار لأحد المستفيدين: لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

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