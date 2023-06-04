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إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍
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إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍

إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍

إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍
٠٧:٠٨:٢١ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات تهيئة الخمسة مواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون م2 .

ويأتي ذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

5 مواقف على مداخل مكة:

وأوضحت الأمانة أنها تولى عناية كبرى بهذه المواقف نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مبينة أنه قد جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

وأفاد أنه تم أيضا تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على:

-مجمعات الدوائر الحكومية.

– صالات انتظار الحجاج.

– دورات مياه.

وقد جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير.

كما أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ 50 ألف مركبة.

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الكلمات الدلالية:
5 مواقف أمانة العاصمة المقدسة إنهاء تجهيزات مداخل مكة موسم الحج

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