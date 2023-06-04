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بعد توقف النبض.. إنعاش قلب حاج بالمسجد الحرام
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بعد توقف النبض.. إنعاش قلب حاج بالمسجد الحرام

بعد توقف النبض.. إنعاش قلب حاج بالمسجد الحرام

بعد توقف النبض.. إنعاش قلب حاج بالمسجد الحرام
٠٦:٤٢:٣٦ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لـ”حاج من جنسية آسيوية” في المسجد الحرام.

إنقاذ حاج بالمسجد الحرام:

وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة 2:36 من صباح أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.

وأضاف: “أنه عند وصول الفريق الطبي، تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر فاقدًا للوعي والتنفس.

وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت بعملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض بفضل الله.

وتم على الفور نقل المريض إلى مركز طوارئ الحرم (3 )، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.

إنقاذ معتمرة إندونيسية:

والشهر الماضي نجحت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية.

وتبلغ المعتمرة الإندونيسية من العمر 78 عاماً بعد تعرضها لحالة إغماء وتوقف القلب في صالات المغادرة الدولية.

وكان مركز المراقبة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي قد استقبل حالة طارئة لمعتمرة وهي في غياب تام عن الوعي وتوقف التنفس وتبعه توقف في نبضات القلب.

وفي التفاصيل بدء الفريق الطبي على الفور بالإنعاش القلبي الرئوي للمعتمرة الإندونيسية.

وبعد ثلاث دورات من الإنعاش، عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض بحمد الله، وارتفعت نسبة الأوكسجين في الدم إلى نسبة عالية.

كما استكمل الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للحالة وإكمال الخطة العلاجية لها.

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إنعاش الفرق الإسعافية المسجد الحرام حاج آسيوي قلب حاج مكة المكرمة هيئة الهلال الأحمر

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