الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هل استقدام العمالة من الهند متاح حاليًا؟
المملكة تمدد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا لكامل عام 2024
“تخصص باطني”.. لحظة الإطاحة بميكانيكي يعمل طبيبا في عاصمة عربية
“كلكم راعٍ”.. المؤبد لإمام مسجد بالكويت وهذه جريمته
توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا
إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل استقدام العمالة من الهند متاح حاليًا؟

هل استقدام العمالة من الهند متاح حاليًا؟

هل استقدام العمالة من الهند متاح حاليًا؟
٠٨:١٨:٥٠ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاسقدام متاح حاليا من الهند، بشرط توافر شروط الاستقدام.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه: “هل الاستقدام حاليا متاح من الهند لوظيفة سائق؟”.

الاستقدام من الهند

وأجابت منصة مساند بقولها: “يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

اقرا أيضا:

3 قنوات إلكترونية للدفع عبر منصة مساند

وفي وقت تسابق، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة.

قنوات الدفع الإلكترونية عبر مساند

وأوضحت منصة مساند، عبر “تويتر”، أن قنوات الدفع الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة تشمل التالي:

  • مدى
  • فيزا
  • ماستر كارد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة.

تكلفة خدمة معروفة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن تكلفة العمالة المنزلية لاسيما من الفلبين، ومدى إمكانية تقليل التكاليف.

وأجابت منصة مساند بقولها “نعم، تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت.

اقرا أيضا:

توضيح من مساند بشأن التعاقد الإلكتروني للعمالة من الأردن

الكلمات الدلالية:
الاستقدام الاستقدام من الهند الهند مسند

مواد ذات صلة

المزيد
نيابة عن ولي العهد.. وزير الطاقة يفتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022

نيابة عن ولي العهد.. وزير الطاقة يفتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022

٠٢:٢٥ ص، الأثنين، ٢١ فبراير ٢٠٢٢
رابط التسجيل لراغبي أداء فريضة الحج.. موعد الانتهاء وظهور نتيجة المطابقة

رابط التسجيل لراغبي أداء فريضة الحج.. موعد الانتهاء وظهور نتيجة المطابقة

٠٧:٢٠ م، الأثنين، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠
هزة أرضية في بحر العرب بقوة 5.7 ريختر

هزة أرضية في بحر العرب بقوة 5.7 ريختر

٠٥:٥٣ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
«حساب المواطن» يوضح مدى تأثير حالة ونوع السكن على الدعم

«حساب المواطن» يوضح مدى تأثير حالة ونوع السكن على الدعم

١١:٥٠ ص، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *