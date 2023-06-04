هل استقدام العمالة من الهند متاح حاليًا؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاسقدام متاح حاليا من الهند، بشرط توافر شروط الاستقدام.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه: “هل الاستقدام حاليا متاح من الهند لوظيفة سائق؟”.

الاستقدام من الهند

وأجابت منصة مساند بقولها: “يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

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وفي وقت تسابق، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة.

قنوات الدفع الإلكترونية عبر مساند

وأوضحت منصة مساند، عبر “تويتر”، أن قنوات الدفع الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة تشمل التالي:

مدى

فيزا

ماستر كارد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة.

تكلفة خدمة معروفة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن تكلفة العمالة المنزلية لاسيما من الفلبين، ومدى إمكانية تقليل التكاليف.

وأجابت منصة مساند بقولها “نعم، تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت.

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