بعد كارثة القطار.. سقوط مروع لجسر بولاية هندية

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كارثة جديدة وقعت في إحدى ولايات الهند، حيث انهار جسر “أجواني” في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار الهندية.

وسقط الثلث الأخير من الجسر، مخلفا وراءه مشهدا مرعبا في المياه؛ فيما تتجدد الكوارث في الهند، بعد أن وقع حادث قطار في ولاية أوديشا الهندية أودى بحياة 275 شخص، وأكثر من 900 مصاب.

حادث قطار بالهند:

وهذا أكثر حوادث القطارات دموية في العالم ولم يقع حادث مشابه منذ ما يقارب 20 عاما.

وكان 207 أشخاص قد لقوا مصرعهم على الأقل وأصيب أكثر من 900 آخرين جراء حادث اصطدام وقع بين ثلاثة قطارات في شرق الهند.

وأفاد مسؤولون فجر السبت، ربما يكون كثر عالقين تحت عربات القطار بعد الحادث المفجع .

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي، أثناء الإعلان عن حصيلة أولية : ” أحصينا 207 قتلى والحصيلة مرشحة للارتفاع”.

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موقع الحادث

وأضاف أن عمليات الإغاثة مستمرة في الموقع وسيستغرقنا الأمر بضع ساعات للانتهاء من العمل هنا.

فيما وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر أمس الجمعة قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال إنقاذ يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين.