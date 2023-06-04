لماذا لا يشعر الرضيع بالشبع.. العلامات والأسباب؟

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يصيب الكثير من الأمهات الحيرة، حول ما إذا كان أطفالهن حصلوا على ما يكفيهم من الطعام أم ما زالوا يشعرون بالجوع.

وتستمر الحيرة بسبب أن الطفل الرضيع لا يتمكن من التعبير عن مشاعره سوى من خلال البكاء.

موقع”ويب طب” قدّم عدة علامات وأسباب، حول عدم شعور الرضيع بالشبع بعد تناول الحليب.

علامات عدم شعور الرضيع بالشبع

1-مص الأصابع: يلجأ الرضيع إلى وضع أي شيء في فمه لمصه، وستكون أصابعه هي الحل الأسهل له فيبدأ في وضع يده بفمه ومصها لفترات طويلة.

2- النوم المتقطع للرضيع: إلى جانب البكاء لن يتمكن الرضيع من النوم جيدًا لفترات كافية إذا كان يشعر بالجوع، فسوف يستيقظ أكثر من مرّة ليحصل على الحليب.

3- بكاء الرضيع بشدة وعصبيته: قد لا تتمكن الأم من التمييز بين أسباب بكاء الرضيع، فقد يكون السبب هو شعوره بالمغص أو الجوع أو يريد أن ينام، أما إذا كان جائعًا سوف يبدأ في أخذ الحلمة سريعًا وتناول الحليب.

4- إصابة الرضيع بالإمساك: يساعد حليب الأم في قيام الرضيع بإخراج البراز عدة مرّات خلال اليوم، ولكن في حالة ملاحظة أن الرضيع لا يتبرز لفترة طويلة ويبكي نتيجة شعوره بالمغص.

5- جفاف بشرة الرضيع: جفاف بشرة وشفاه الطفل الرضيع يشير إلى عدم حصوله على ما يحتاجه من الحليب.

أسباب عدم شعور الرضيع بالشبع

1-عدم قدرة الرضيع على الرضاعة: في بعض الأحيان تكون وضعية الرضيع غير مريحة بالنسبة له، وبالتالي لا يحصل على كمية كافية من الحليب، ويبدو غاضبًا ومنزعجًا لأنه لا يتمكن من إمساك الحلمة بفمه جيدًا.

2- انخفاض إمدادات الحليب في المساء: من الطبيعي أن ينخفض تدفق الحليب في الثدي مساءً، وهو ما يسبب عدم شعور الرضيع بالشبع، ولذلك سيحتاج إلى مرّات رضاعة أكثر.

3- قلة حليب الثدي: يمكن أن تكون كمية الحليب في الثدي غير كافية لإشباع الرضيع، وهو ما يجعله في حاجة مستمرة لتناوله دون شعوره بالشبع.

4- زيادة حاجة الرضيع للحليب بسبب نموه: عندما ينمو الرضيع خلال الأشهر الأولى من عمره، تزداد حاجته للحليب ولا تكفيه الكمية القليلة التي كان يحصل عليها في بداية العمر.

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