شاهد.. جريان سيول طيبة بمنطقة الباحة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيول طيبة في قلوة بمنطقة الباحة، مساء اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو وثقته عدسة “عمر الضامي”، ونشره حساب “مجموعة مناخ الجزيرة”، في “تويتر”، حالة مطرية غزيرة على قلوة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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