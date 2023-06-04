“من كل فج عميق”.. شبكة طرق ضخمة تخدم ضيوف الرحمن من 8 دول

تواصل – فريق التحرير:

عملت المملكة وعلى مدار السنوات الماضية على إنشاء شبكة طرق ضخمة، أسهمت في أن تكون المملكة في المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفقا للبنك الدولي.

الإمارات وقطر

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للطرق، أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن القادمين من 8 دول مجاورة، وأوضحت الهيئة أن الطريق الذي يخدم ضيوف الرحمن من دولة الإمارات هو طريق (البطحاء – سلوى – الهفوف – الرياض – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1514 كم.

ويسلك ضيوف الرحمن من دولة قطر الطريق ابتداءً من (سلوى – الهفوف – الرياض – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1385 كم، حسب “اليوم”.

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ومن جانيها، قامت منظومة النقل والخدمات اللوجستية على مدار الأشهر الماضية بمسح كافة الطرق من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة.

كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على 7400 كم، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق.

الأردن والعراق

ويخدم ضيوف الرحمن من الأردن، طريق (حالة عمار – تبوك – المدينة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1219 كم، إضافة إلى طريق (الحديثة – القريات – سكاكا – المدينة المنورة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1545 كم.

ويعبر أهالي جمهورية العراق من طريق (جديدة عرعر – عرعر – سكاكا – المدينة المنورة – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1579 كم.

اليمن وعمان

يسلك حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان طريق الربع الخالي ( أم الزمول – البطحاء – سلوى – الهفوف – مكة المكرمة) يبلغ طوله 2150 كم.

ويخدم ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية طريق (الوديعة – نجران – أبها – مكة المكرمة) والبالغ طوله 1372 كم.