الأمن العام يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية.. ويتوعد المحتالين

تواصل – فريق التحرير:

حذّر الأمن العام المواطنين والمقيمين من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.

تطبيق العقوبات المقررة

وأكد الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها”.

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الآلية النظامية للتسجيل

وأهاب الأمن العام بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

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