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حساب المواطن يوضح موقف استفادة زوجة المسجون من الدعم
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حساب المواطن يوضح موقف استفادة زوجة المسجون من الدعم

حساب المواطن يوضح موقف استفادة زوجة المسجون من الدعم

حساب المواطن يوضح موقف استفادة زوجة المسجون من الدعم
٠٥:٣٢:٣٨ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهته إحدى المستفيدات، حول موقف زوجها من الدعم لأنه مسجون.

لا يتم إضافة الزوج

وقالت المستفيدة: “هل أقدر أقدم طلب في حساب المواطن بعد ما نزل التأهيل لزوجي وبينزل هذا شهر لأنه انسجن وبسوي تقديم جديد باسمي لي ولعيالي”.

وأجاب حساب المواطن بأنه بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار ” عائل الأسرة مسجون ” ولايتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

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الاستقطاع من الدعم

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن مجددًا، أنه لا يحق للبنوك الاستقطاع من الدعم المقدم للمستفيدين أيًا ما كانت الأسباب.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في ردها على استفسار لأحد المستفيدين: لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

وتابعت: “وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦(اضغط هنا)⁩”.

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