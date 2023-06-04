حساب المواطن يوضح موقف استفادة زوجة المسجون من الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهته إحدى المستفيدات، حول موقف زوجها من الدعم لأنه مسجون.

لا يتم إضافة الزوج

وقالت المستفيدة: “هل أقدر أقدم طلب في حساب المواطن بعد ما نزل التأهيل لزوجي وبينزل هذا شهر لأنه انسجن وبسوي تقديم جديد باسمي لي ولعيالي”.

وأجاب حساب المواطن بأنه بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار ” عائل الأسرة مسجون ” ولايتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

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الاستقطاع من الدعم

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن مجددًا، أنه لا يحق للبنوك الاستقطاع من الدعم المقدم للمستفيدين أيًا ما كانت الأسباب.