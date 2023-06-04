أخبار السعودية.. بشرى للطلاب وموعد حساب المواطن وبشرى المنشآت الصغيرة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت هيئة الطيران المدني، أنه ضمن الاستعدادات المقدمة لاستقبال ضيوف الرحمن فإنها تؤكد جاهزية 4 مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

حدد حساب المواطن، صرف الدفعة 67 – شهر يونيو يوم الأحد المقبل، الموافق 11 يونيو.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الأحد، أنها قررت صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي.

أعلن صندوق الوقف الصحي عن بدء استقبال طلبات المنح الصحي الخامس للعام 2023، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 20 يونيو الجاري

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن قرب إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث في تخصصات الفضاء.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا هامًا حول تسجيل الأفراد المقيمين في ذات المسكن.

توضيح مهم.. هل يؤثر عقد الإيجار على الدعم السكني؟

أفاد برنامج “سكني” بأن عقد الإيجار لايؤثر على استحقاق الدعم السكني.

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الساعة 11 مساءً.

أعلنت الإرادة التعليمية بمحافظة الطائف، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فإنها قررت الدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. بشرى من مدرستي ومواقف السيارات والمخالفات السبع والنقل الخارجي للمعلمين

أخبار السعودية.. أكبر خطة تشغيلية للحج ووحدات سكنية جديدة بالرياض وأسواق الأضاحي بجدة والدمام