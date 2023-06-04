أخبار السعودية.. بشرى للطلاب وموعد حساب المواطن وبشرى المنشآت الصغيرة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
“الطيران المدني” تؤكد جاهزية 4 مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام
أعلنت هيئة الطيران المدني، أنه ضمن الاستعدادات المقدمة لاستقبال ضيوف الرحمن فإنها تؤكد جاهزية 4 مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
رسميًا.. حساب المواطن: صرف دفعة يونيو الأحد المقبل
حدد حساب المواطن، صرف الدفعة 67 – شهر يونيو يوم الأحد المقبل، الموافق 11 يونيو.
لأصحاب المنشآت الصغيرة.. توضيح مهم بشأن الإعفاء من المقابل المالي
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
ارتكبوا هذا الجرم.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
“الأمن الغذائي”: صرف 168 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الأحد، أنها قررت صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي.
صندوق الوقف الصحي يطلق برنامج المنح الصحي الخامس.. إليك رابط التقديم
أعلن صندوق الوقف الصحي عن بدء استقبال طلبات المنح الصحي الخامس للعام 2023، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 20 يونيو الجاري
بشرى للطلاب.. إطلاق برنامج للابتعاث في هذه التخصصات قريبًا
أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن قرب إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث في تخصصات الفضاء.
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي حول تسجيل الأفراد المقيمين في ذات المسكن
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا هامًا حول تسجيل الأفراد المقيمين في ذات المسكن.
توضيح مهم.. هل يؤثر عقد الإيجار على الدعم السكني؟
أفاد برنامج “سكني” بأن عقد الإيجار لايؤثر على استحقاق الدعم السكني.
تحذير لـ “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الساعة 11 مساءً.
بيان من “تعليم الطائف” بخصوص الدراسة عن بُعد بالمدارس
أعلنت الإرادة التعليمية بمحافظة الطائف، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فإنها قررت الدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية.
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