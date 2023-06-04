الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الأمن العام يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية.. ويتوعد المحتالين
حساب المواطن يوضح موقف استفادة زوجة المسجون من الدعم
بالأرقام.. إنجازات جمعية “إشراقة” في المراكز التأهيلية التخصصية بسجن الحاير
تفاصيل ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
أخبار السعودية.. بشرى للطلاب وموعد حساب المواطن وبشرى المنشآت الصغيرة
السودان.. حاكم دارفور يًعلن الإقليم منطقة منكوبة وبيان عاجل من المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

السودان.. حاكم دارفور يًعلن الإقليم منطقة منكوبة وبيان عاجل من المملكة

السودان.. حاكم دارفور يًعلن الإقليم منطقة منكوبة وبيان عاجل من المملكة

السودان.. حاكم دارفور يًعلن الإقليم منطقة منكوبة وبيان عاجل من المملكة
٠٤:٤٧:١٧ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رغم الهدنة والمباحثات، تجددت اليوم الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في مدينة كُتم بدارفور.

وأكد الدعم السريع أنه أسقط طائرة “ميج” تابعة للجيش في الخرطوم بحري، فيما نفى الجيش السوداني سيطرة الدعم السريع على مدينة “كُتم” بشمال دارفور.

حاكم دارفور غربي السودان يعلن الإقليم منطقة منكوبة

وأعلن حاكم إقليم دارفور، أن الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال “النهب والقتل”، مبينًا أن المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات “فظيعة”.

بيان عاجل من الملكة والولايات المتحدة

في الوقت نفسه، صدر عن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بيان يؤكد،

أنه ما زال وفدي الجيش والدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض

وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض.

اقرأ أيضًا:

الخارجية”: الرياض وواشنطن على استعداد لاستئناف المحادثات السودانية

وبينت أن المحادثات تركزت على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان

وأضافت أن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين،

بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة “11 مايو” للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

اقرأ أيضًا:

السودان يشهد فاجعة ومأساة جديدة.. ماذا يحدث؟

وأشارت إلى أنها تود التأكيد على أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان.

كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

وصول الطائرة الإغاثية الـ 12 ضمن جسر المملكة الجوي

وصباح اليوم، صلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشر، تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

اقرأ أيضًا:

تحذير أمريكي عاجل: إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد  وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

تبرعاتِ الحملةِ الشعبية تتجاوز 21 مليون ريال

كما تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني21 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الجسر الجوي الحملة الشعبية الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي دارفور طائرة الإغاثة عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع كتم والجنينة وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
الجوف.. ضبط 3 لصوص ضربوا وسلبوا وافداً بـ«سكاكا»

الجوف.. ضبط 3 لصوص ضربوا وسلبوا وافداً بـ«سكاكا»

٠٣:٤٨ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧
مساء اليوم.. «الهويسين» يحاضر حول الصيام بجامع عمر بن الخطاب

مساء اليوم.. «الهويسين» يحاضر حول الصيام بجامع عمر بن الخطاب

٠١:٠٠ م، الثلاثاء، ٠٩ يونيو ٢٠١٥
ضبط مواطن بتهمة انتحال صفة رجل أمن في الرياض

ضبط مواطن بتهمة انتحال صفة رجل أمن في الرياض

٠٤:٠٨ م، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧
أمير القصيم: توجيه خادم الحرمين أثمر توفير مستحضر جديد لعلاج مرضى الكبد

أمير القصيم: توجيه خادم الحرمين أثمر توفير مستحضر جديد لعلاج مرضى الكبد

٠٧:٤٩ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *