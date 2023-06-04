السودان.. حاكم دارفور يًعلن الإقليم منطقة منكوبة وبيان عاجل من المملكة

تواصل – فريق التحرير:

رغم الهدنة والمباحثات، تجددت اليوم الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في مدينة كُتم بدارفور.

وأكد الدعم السريع أنه أسقط طائرة “ميج” تابعة للجيش في الخرطوم بحري، فيما نفى الجيش السوداني سيطرة الدعم السريع على مدينة “كُتم” بشمال دارفور.

حاكم دارفور غربي السودان يعلن الإقليم منطقة منكوبة

وأعلن حاكم إقليم دارفور، أن الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال “النهب والقتل”، مبينًا أن المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات “فظيعة”.

بيان عاجل من الملكة والولايات المتحدة

في الوقت نفسه، صدر عن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بيان يؤكد،

أنه ما زال وفدي الجيش والدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض

وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض.

اقرأ أيضًا:

الخارجية”: الرياض وواشنطن على استعداد لاستئناف المحادثات السودانية

وبينت أن المحادثات تركزت على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان

وأضافت أن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين،

بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة “11 مايو” للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

اقرأ أيضًا:

السودان يشهد فاجعة ومأساة جديدة.. ماذا يحدث؟

وأشارت إلى أنها تود التأكيد على أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان.

كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

وصول الطائرة الإغاثية الـ 12 ضمن جسر المملكة الجوي

وصباح اليوم، صلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشر، تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

اقرأ أيضًا:

تحذير أمريكي عاجل: إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

تبرعاتِ الحملةِ الشعبية تتجاوز 21 مليون ريال

كما تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني21 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.