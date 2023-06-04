من غد وحتى الجمعة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عاجلًا بشأن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الاثنين إلى الجمعة.

أمطار غزيرة من الاثنين وحتى الجمعة

وأوضح على حسابه في “تويتر” ،انه يحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، تبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة.

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وأضاف أنه اعتبارًا من يوم غد الاثنين والثلاثاء، فإنه يحذر من أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة على مناطق حائل والمدينة المنورة.

تساقط أمطار رعدية مع عواصف ترابية

وتوقع أنه بداية من يوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية مع عواصف ترابية ورياح نشطة على مناطق الرياض ونجران والقصيم والشرقية وتبوك الوجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية التي تؤدي لجريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة، ومنطقتي مكة، والمدينة.