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“Chery” تزيح الستار عن أحدث سياراتها بـ 9 مواصفات حصرية (صور وفيديو)

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“Chery” تزيح الستار عن أحدث سياراتها بـ 9 مواصفات حصرية (صور وفيديو)

“Chery” تزيح الستار عن أحدث سياراتها بـ 9 مواصفات حصرية (صور وفيديو)

“Chery” تزيح الستار عن أحدث سياراتها بـ 9 مواصفات حصرية (صور وفيديو)
٠٤:٤٥:٢٧ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت عملاق صناعة السيارات في العالم “Chery” الستار عن أحدث مركبتها الجديدة التي تطورها لتكون واحدة من أبرز السيارات الرباعية الدفع.

ظهور جديد للسيارة الكهربائية iCar 03 من "شيري" باختلافات عن النسخة الاختبارية

9 مميزات في السيارة

ومن المميزات الحصرية التي أدخلتها الشركة على السيارة – بحسب روسيا اليوم – ما يلي:

1- تأتي بهيكل كبير يوحي مظهره بالقوة والحداثة في نفس الوقت.

2- السيارة مزودة بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

3- خلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية تماما واستعيض عن الأزرار بـ 3 شاشات: اثنتين قبالة السائق والراكب الأمامي.

4- كما توجد شاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة تقريبا.

5- يبلغ طول السيارة 4 أمتار و20 سم تقريبا، وعرضها 183 سم، وارتفاعها 170 سم.

6- صنع جسم السيارة من الفولاذ والألومينيوم والفايبر المتين.

7- كما جهّزت بسقف بانورامي يتصميم مميز جدا.

8- ستحصل على محركين كهربائيين يولدان عزما يعادل العزم الذي يولده محرك بنزين توربيني بسعة 2.5 ليتر.

9- كما ستجهّز بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 21 ألف دولار.

سيارة شيري iCar 03 الكهربائية ظهرت في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 وقادمة في النصف الثاني من العام – شبكة السيارات الصينية

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