“Chery” تزيح الستار عن أحدث سياراتها بـ 9 مواصفات حصرية (صور وفيديو)
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أزاحت عملاق صناعة السيارات في العالم “Chery” الستار عن أحدث مركبتها الجديدة التي تطورها لتكون واحدة من أبرز السيارات الرباعية الدفع.
9 مميزات في السيارة
ومن المميزات الحصرية التي أدخلتها الشركة على السيارة – بحسب روسيا اليوم – ما يلي:
1- تأتي بهيكل كبير يوحي مظهره بالقوة والحداثة في نفس الوقت.
2- السيارة مزودة بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.
3- خلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية تماما واستعيض عن الأزرار بـ 3 شاشات: اثنتين قبالة السائق والراكب الأمامي.
4- كما توجد شاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة تقريبا.
5- يبلغ طول السيارة 4 أمتار و20 سم تقريبا، وعرضها 183 سم، وارتفاعها 170 سم.
6- صنع جسم السيارة من الفولاذ والألومينيوم والفايبر المتين.
7- كما جهّزت بسقف بانورامي يتصميم مميز جدا.
8- ستحصل على محركين كهربائيين يولدان عزما يعادل العزم الذي يولده محرك بنزين توربيني بسعة 2.5 ليتر.
9- كما ستجهّز بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 21 ألف دولار.
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