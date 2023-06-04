“Chery” تزيح الستار عن أحدث سياراتها بـ 9 مواصفات حصرية (صور وفيديو)

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أزاحت عملاق صناعة السيارات في العالم “Chery” الستار عن أحدث مركبتها الجديدة التي تطورها لتكون واحدة من أبرز السيارات الرباعية الدفع.

9 مميزات في السيارة

ومن المميزات الحصرية التي أدخلتها الشركة على السيارة – بحسب روسيا اليوم – ما يلي:

1- تأتي بهيكل كبير يوحي مظهره بالقوة والحداثة في نفس الوقت.

2- السيارة مزودة بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

3- خلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية تماما واستعيض عن الأزرار بـ 3 شاشات: اثنتين قبالة السائق والراكب الأمامي.

4- كما توجد شاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة تقريبا.

5- يبلغ طول السيارة 4 أمتار و20 سم تقريبا، وعرضها 183 سم، وارتفاعها 170 سم.

6- صنع جسم السيارة من الفولاذ والألومينيوم والفايبر المتين.

7- كما جهّزت بسقف بانورامي يتصميم مميز جدا.

8- ستحصل على محركين كهربائيين يولدان عزما يعادل العزم الذي يولده محرك بنزين توربيني بسعة 2.5 ليتر.

9- كما ستجهّز بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 21 ألف دولار.

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