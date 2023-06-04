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توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة

توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة

توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة
٠٤:٣٦:٤٥ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يمكن تحديد تاريخ بداية ونهاية تاشيرة خروج وعودة عند الطلب؟”.

وردًا على ذلك قالت الجوازات: “مرحبًا بك، مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار”.

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“الجوازات” : 6 خطوات لطلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر “مقيم”

في وقت سابق، كشفت الجوازات عن خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر بوابة مقيم.

6 خطوات

وأوضحت أن طريقة الوصول للخدمة من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3wPn9dZ

1 – طلبات التصاريح.
2- إضافة التصاريح.
3- إضافة البيانات.
4- اختيار المراد التصريح له.
5- إضافة المرفقات المطلوبة.
6- تقديم الطلب.

وأضافت أنه بعد تقديم الطلب سيتم المعالجة وإشعار المستخدم عبر البريد الإلكتروني.

وتابعت أن الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إدارة الجوازات الجوازات السعودية المملكة

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