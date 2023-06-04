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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 4.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 4.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 4.4 مليار ريال
٠٤:٣٤:٣٠ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.9 %، ليغلق عند 11222 نقطة (+ 207 نقاط).

وبحسب “أرقام”، بلغت التداولات الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال، حيث جاء ارتفاع السوق بالتزامن مع صعود الأسواق العالمية وأسعار النفط.

وارتفع سهما أرامكو ، ومصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 32.20 ريال و74.10 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم معادن، وكهرباء السعودية، وبوبا العربية، وجبل عمر، واللجين، وساب، والمواساة، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

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ارتفاع سهم عذيب

وارتفع سهم عذيب للاتصالات اليوم بنسبة 10 %، عند 70.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباحها للربع الرابع المنتهي في مارس إلى 29.5 مليون ريال.

وصعد سهم ذيب، بنسبة 2 %، عند 75.90 ريال، عقب إعلان توزيعات نقدية على المساهمين، عن الربع الأول 2023 بواقع 0.49 ريال للسهم.

في الوقت نفسه، أغلق سهم الغاز والتصنيع، عند 68.20 ريال (+ 10 %).

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الكلمات الدلالية:
الأسهم المملكة تداولات سوق الأسهم سوق الأسهم

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