سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 4.4 مليار ريال

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أنهى مؤشر السوق جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.9 %، ليغلق عند 11222 نقطة (+ 207 نقاط).

وبحسب “أرقام”، بلغت التداولات الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال، حيث جاء ارتفاع السوق بالتزامن مع صعود الأسواق العالمية وأسعار النفط.

وارتفع سهما أرامكو ، ومصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 32.20 ريال و74.10 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم معادن، وكهرباء السعودية، وبوبا العربية، وجبل عمر، واللجين، وساب، والمواساة، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

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ارتفاع سهم عذيب

وارتفع سهم عذيب للاتصالات اليوم بنسبة 10 %، عند 70.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباحها للربع الرابع المنتهي في مارس إلى 29.5 مليون ريال.

وصعد سهم ذيب، بنسبة 2 %، عند 75.90 ريال، عقب إعلان توزيعات نقدية على المساهمين، عن الربع الأول 2023 بواقع 0.49 ريال للسهم.

في الوقت نفسه، أغلق سهم الغاز والتصنيع، عند 68.20 ريال (+ 10 %).

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