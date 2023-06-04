أغلى هدية لطفلك الرضيع بعد الولادة.. ما هي؟

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة إنفوجراف للتوضيح بأهمية “اللبأ” أو ما يعرف بالسائل الذهبي.

وقالت إن “اللبأ” سمي بـ “السائل الذهبي” لأنه أول إفراز من حليب الأم في الساعة الأولى بعد الولادة ويميل للون الأصفر، وهو غني بمكوناته الغذائية والصحية التي يحتاجها الطفل لبدء حياة صحية آمنة.

3 مكونات تُميز اللبأ:

1- اللاكتوفيرين: عنصر بروتيني يساعد في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.

2- خلايا الدم البيضاء: الأجسام المضادة المعززة للجهاز المناعي

3- البيتا كاروتين : هو المانح للون اللباً المائل للأصفر. وغني بالعناصر المعدنية الصوديوم، البوتاسيوم الكلوريد).

وأيضاً يحتوي اللبأ على نسبة عالية من :

المغنيسيوم

البروتين p

الدهون FAT

المغنيسيوم

فيتامين ب

فيتامين أ

الكربوهيدرات

فيتامين ج

اقرأ أيضا:

كيف تُسهم الألعاب في تطوير عقل ونمو الطفل؟

في سياق متصل، ليست كل ألعاب الأطفال سيئة، حيث إن بعضها قد يسهم في تطوير عقل ونمو الأطفال بصورة كبيرة.

وعلى الرغم من أن الأجهزة اللوحية قد غزت عالمهم، إلا أنهم ما زالوا يفضلون اللعب الحسي واللمسي، خاصة عندما يكون العديد من الأطفال معًا، لذلك في هذا سوف نوضح لك مدى أهمية الألعاب للأطفال.

1- تعزيز التفكير

يمكن للألعاب أن تساعد طفلك على تحفيز عقله وتطوير ارتباطات منطقية، خاصة إذا كانت ألعابًا فكرية وتعليمية.

2- إلهام الاستقلال

بالنسبة للأطفال، يعتبر اللعب نوعًا من الانفصال عن والديهم ودعمًا لاستقلاليتهم في مراحل الحياة المختلفة، لذلك يبدأ الطفل في الاعتماد بشكل كبير على نفسه ويكمل المهام بنفسه.

كما يتيح له اللعب ممارسة مهاراته في حل المشاكل، وهذا يساعد على تطوير شخصيته بنشاط.

اقرأ أيضًا:

هل إذا تربى الطفل عند الأهل منذ ولادته يكون ابنا لهم ويرث منهم؟

3- تحسين المهارات الاجتماعية

إن مشاركة الطفل في الألعاب مع الأطفال الآخرين، وخاصة الألعاب الجماعية، تتطلب منه التواصل والمشاركة والتفاعل.

ولا يمكن تطوير هذه المهارات الاجتماعية إلا بشكل أفضل في مرحلة الطفولة دون ألعاب وترفيه.

4- تنمية المهارات الحسية

عندما يشعر طفلك بألعابه، أو عندما يلعب بالألعاب التي تصدر أصواتًا وأضواء، فإن هذا يحفز حواسه المختلفة ويقويها بشكل فعال لضمان نموها السليم.

اقرأ أيضًا:

هل قصر القامة يستدعي إعطاء الطفل هرمون النمو؟

5- تحسين الصحة النفسية

تعتبر الألعاب بالنسبة لنفسية الطفل المساعد الأول في حماية الطفل من التوتر والاكتئاب..

كل ما عليك فعله هو تقديم ألعاب مجزية وممتعة تدعم جوانب مختلفة من التطور وتملأ وقت طفلك بأنشطة مجزية.

https://twitter.com/moh_eastern/status/1665339371921330176/photo/1