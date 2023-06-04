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أمطار غزيرة وسيول.. شاهد ماذا يجري في الطائف وحائل؟
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أمطار غزيرة وسيول.. شاهد ماذا يجري في الطائف وحائل؟

أمطار غزيرة وسيول.. شاهد ماذا يجري في الطائف وحائل؟

أمطار غزيرة وسيول.. شاهد ماذا يجري في الطائف وحائل؟
٠٤:٢٠:٢١ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية على مناطق المملكة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في الطائف وحائل وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على الطائف وحائل وتسبب تفي جريان السيول والأودية.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومنطقتي مكة، والمدينة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق،

نجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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