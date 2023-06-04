أمطار غزيرة وسيول.. شاهد ماذا يجري في الطائف وحائل؟

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استمرارًا للحالة المطرية على مناطق المملكة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في الطائف وحائل وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر.

سيل وادي ضراء جنوب #الطائف_الان

من بدر الحافي pic.twitter.com/1PYjO2jVTC — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 4, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على الطائف وحائل وتسبب تفي جريان السيول والأودية.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

امطار ذي غزال ب شفا #الطايف_الان

الأحد ١٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

📷 أحمد الثقفي pic.twitter.com/RZg9COhuUS — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 4, 2023

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومنطقتي مكة، والمدينة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق،

نجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية.

الضحايا جنوب غرب الشويمس جنوب غرب #حايل س ٢.٣٠ م اليوم الأحد ١٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

📷 الأطلسي pic.twitter.com/TI8UDDxITg — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 4, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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