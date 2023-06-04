خطأ شائع نفعله أثناء استخدام فرشاة الأسنان.. هذه أضراره

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على الرغم من أنه يعد سلوكًا شائعًا لكثير من الناس عند تنظيف أسنانهم يوميًا، لكن طبيب أسنان حذر من خطر تبليل فرشاة الأسنان قبل وضع المعجون عليها.

قال الدكتور سهيل باتيل طبيب الأسنان في لندن، إنه يرى مرارًا وتكرارًا أن مرضاه يرتكبون العديد من الأخطاء التي يمكن أن تلحق الضرر بصحة الفم، وأحد أكبر الأخطاء الفادحة هو ترطيب فرشاة الأسنان قبل إضافة المعجون.

وأضاف “يحتوي معجون الأسنان بالفعل على الكمية المناسبة للترطيب. إذا كانت (الفرشاة) مبللة، فإنها تجعل الرغوة أسرع، وتجعلك تبصقها في وقت أقرب”.

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استخدام الخيط على الفرشاة

وتشمل العادات الشائعة الأخرى التي ينصح بتجنبها استخدام الخيط على الفرشاة بين الأسنان.

وتابع الدكتور باتيل: “غالبًا ما يمسك الناس فرشاتهم بقبضة اليد. لايجب أن تشعر وكأن لديك مقشرًا على الأسنان، هذا كثير جدًا. إذا تناثرت الشعيرات على السن، فهذا لا يؤدي بعمل جيد. يجب أن تكون الشعيرات مستقيمة على الأسنان ويجب أن يكون لديك لمسة ناعمة”.

وأوضح طبيب الأسنان سبب اختياره العصي على الخيط: “الشعيرات التي تنظف بين الأسنان يمكن أن تصل إلى الزوايا والمناطق الصعبة التي لاتستطيع فرشاة الأسنان تنظيفها. هذا يجعلها أكثر فعالية من الخيط وهي تأتي في العديد من الأشكال والأحجام لضمان ملاءمة جيدة”.

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وفيما يتعلق بالترتيب اللازم عند تنظيف الأسنان، يوصي الدكتور باتيل بالبدء من الخلف إلى الأمام. وقال: “الجزء الخلفي هو أصعب جزء في التنظيف، لذلك أوصي بالبدء من هناك أولاً”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “إذا بدأت من الأمام وقمت بالظهر أخيرًا ، فمن الأرجح أن تتوقف وتضع الفرشاة لأسفل أو تفقد الظهر أو لا تنظف الظهر بشكل صحيح”.

التنظيف لمرة واحدة

ورأى أن التنظيف لمرة واحدة بشكل جيد أفضل من مرتين لاتلتزم فيهما بالقواعد اللازمة لعملية التنظيف.

وتابع: “الكيف أفضل من الكم. أنا أفضل أن يقوم شخص ما بالفرشاة مرة واحدة في اليوم جيدًا، بدلاً من مرتين في اليوم. تبدأ المشاكل عندما نفتقد مناطق معينة بانتظام ثم يتحول هذا إلى مشكلة، لذلك من الأفضل أن ننظف جيدًا، بدلاً من مرتين أو بشكل سيئ”.

لكن إذا ما قررت الاكتفاء بواحدة، فإن طبيب الأسنان ينصح بتفويت التنظيف عند الاستيقاظ، قائلاً: “لا تفوّت فرشاة المساء. ينخفض اللعاب في فمك أثناء النوم، لذا فإن الطعام الذي تناولته خلال النهار سيبقى في أسنانك ويتفاقم طوال الليل، مما يسبب مشاكل أكبر”.