بيان من “تعليم الطائف” بخصوص الدراسة عن بُعد بالمدارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإرادة التعليمية بمحافظة الطائف، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فإنها قررت الدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية.

الدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه حرصًا على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأحد.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وأضافت أن القرار يخص المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بـ”تعليم الطائف” والمحافظات التابعة له تعليميًا، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومنطقتي مكة، والمدينة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق،

نجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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