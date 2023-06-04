وفاة وإصابة11.. عودة الجمرة الخبيثة في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

لقى شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بسبب الجمرة الخبيثة، بعد تفش للفيروس في منطقة بيندوري في منطقة ابر إيست بغانا.

وذكرت صحيفة ” بيزنس نيوز” المحلية، أن الضحايا تناولوا لحم ماشية نافقة مصابة بالجمرة الخبيثة.

وجاء في بيان للمدير الإقليمي لهيئة الصحة في منطقة ابر ايست أنه ” في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري، تلقت هيئة الصحة الإقليمية إشعارًا بتسجيل إصابتين بالجمرة الخبيثة، وحالة وفاة جراء الفيروس في منطقة بيندوري بعد تناول لحم ماشية نافقة “.

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وأضاف البيان” عمومًا نفقت أربعة من رؤوس الماشية في المنطقة المتضررة. وحتى الآن تم رصد 11 حالة إصابة مشتبه بها بالفيروس، كما تجرى جهود لرصد الحالات المختلطة”.

وحث البيان جميع المناطق، خاصة المتاخمة لبيندوري، على الالتزام بالحذر، وإعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة لفيروس الجمرة الخبيثة وتكثيفها في جميع المنشآت الصحية.

ما هي الجمرة الخبيثة؟

والجمرة الخبيثة مرض نادر وخطير، تسببه بكتيريا مكوّنة للأبواغ تسمى عصيات الجمرة الخبيثة (العصوية الجمرية).

وتهدد الجمرة الخبيثة في الأغلب الماشية والطرائد البرية. ويصاب البشر بالعَدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة.

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ولا يوجد دليل على أن الجمرة الخبيثة يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، لكن من الممكن أن تكون الآفات الجلدية للجمرة الخبيثة مُعدِية من خلال الملامسة المباشرة أو من خلال ملامسة الجسم المصاب (أدَاةُ العَدوَى).

وعادةً ما تدخل بكتيريا الجمرة الخبيثة للجسم عن طريق جرح في الجلد. كما يمكن الإصابة بالعَدوى عن طريق أكل اللحوم المصابة أو استنشاق الأبواغ.

ويمكن أن تتضمن مؤشرات المرض وأعراضه، والتي تتوقف على طريقة العدوى، على تقرُّحات الجلد والقيء والصدمة.

ومن الممكن أن ينجح العلاج الفوري بالمضادات الحيوية في شفاء معظم حالات العَدوى بالجمرة الخبيثة.

وتكون الجمرة الخبيثة المنقولة عبر الاستنشاق أصعب في المعالجة، وقد تكون قاتلة.

نادرًا ما توجد حالات إصابة بالجمرة الخبيثة في العالم المُتقدّم. ومع ذلك، لا يزال المرض مصدرًا للقلق، لأن هذه البكتيريا سبق استخدامها في هجمات الإرهاب البيولوجي في الولايات المتحدة.