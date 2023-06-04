الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. الاتصالات تُعلن برنامج احتضان المواهب للتدريب المنتهي بالتوظيف
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رابط التقديم.. الاتصالات تُعلن برنامج احتضان المواهب للتدريب المنتهي بالتوظيف

رابط التقديم.. الاتصالات تُعلن برنامج احتضان المواهب للتدريب المنتهي بالتوظيف

رابط التقديم.. الاتصالات تُعلن برنامج احتضان المواهب للتدريب المنتهي بالتوظيف
٠٣:٥٤:٣٥ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات “STC” عن بدء التقديم في برنامج التدريب والتوظيف “برنامج احتضان المواهب TIP”، لاستهداف خريجي البكالوريوس والماجستير في كافة التخصصات.

وأوضحت أن ذلك عبر برنامج مهني مكثف يستمر لمدة سنتين، يشمل تدريب على رأس العمل وتناوب وظيفي ودورات مكثفة وشهادات معتمدة، وفقًا للتفاصيل التالية:

* مسمى البرنامج:

– برنامج احتضان المواهب TIP.

* مزايا البرنامج:

1- بدل نقل.

2- بدل سكن.

3- عقد وظيفي بدوام كامل.

4- رواتب وعلاوات سنوية تنافسية.

5- برنامج تدريبي مكثف لمدة سنتين.

6- تأمين طبي للموظف وعائلته.

* التخصصات:

– جميع التخصصات الإدارية وأفرعها.

– جميع التخصصات الهندسية وأفرعها.

– جميع التخصصات التقنية وأفرعها.

– جميع التخصصات الأخرى.

* طريقة التقديم:

للتقديم على برنامج احتضان المواهب من شركة الاتصالات، عبر موقع STC الرسمي: رابط التقديم: (اضغط هـنـا)

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