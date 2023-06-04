قبل طرحه رسميا.. خصائص غير مسبوقة في نظام “أندرويد 14”

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أضافت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية “جوجل” خصائص وتحديثات جديدة إلى نظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي والساعات الذكية وير أو.إس.

واستهدفت التحديثات والخصائص الجديدة مساعدة الناس على تعلم مهارات جديدة واستمرار إنتاجيتهم أثناء الحركة وحماية معلوماتهم.

ممارسة القراءة

أحد هذه الخدمات هي خدمة “ممارسة القراءة” أو “ريدنج براكتيس” لمساعدة القراء في تحسين حصيلتهم اللغوية ومهاراتهم الإنشائية باستخدام الآلاف من الكتب الرقمية الخاصة بالأطفال على خدمة جوجل بلاي بوكس.

كما توجد خاصية جديدة تتيح خدمات جوجل تي في وجوجل فاينانس وجوجل نيوز على شاشة المستخدم، مع مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة في خدمة “إيموج كيتشن أون جي بورد”.

وأطلقت الشركة نسخة تجريبية من الإصدار أندرويد 14 على أن تطرحه رسميا في وقت لاحق من العام الحالي.

مؤتمر أبل

كما جاء الكشف عن الخصائص الجديدة في الهواتف والساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قبل أيام من مؤتمر مطوري شركة أبل المنافسة، حيث من المتوقع الكشف عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل المنافس آي.أو.إس 17.

وتعتبر هذه التحديثات جزءا من محاولات إبقاء النظام أندرويد متجددا وقادرا على المساعدة في مواجهة أنظمة التشغيل المنافسة.

وقالت جوجل إن أغلب أصحاب حسابات جوجل في الولايات المتحدة، يستطيعون محاولة الإبلاغ عن أنشطة الإنترنت غير القانونية المعروفة باسم “درك ويب” عبر موقع وتطبيق جوجل ويب.

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