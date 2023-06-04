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لأصحاب المنشآت الصغيرة.. توضيح مهم بشأن الإعفاء من المقابل المالي
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لأصحاب المنشآت الصغيرة.. توضيح مهم بشأن الإعفاء من المقابل المالي

لأصحاب المنشآت الصغيرة.. توضيح مهم بشأن الإعفاء من المقابل المالي

لأصحاب المنشآت الصغيرة.. توضيح مهم بشأن الإعفاء من المقابل المالي
٠٣:٥٤:٢٤ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد أصحاب المشاريع عن أسباب عدم الإعفاء على الرغم من توصيف سعودي في المنشاه والمالك متفرغ للعمل؟.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر: “تعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن “2” وافدين إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية”.

وتابعت: “ويتم الإعفاء عن “4” وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها بالإضافة الى عامل سعودي، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية”.

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تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة

وكان مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي على الوافدين.

ونص قرار المجلس على “تمديد العمل بالبندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها”.

وصدر القرار بداية في أبريل 2020، وتبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.

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تفاصيل الإعفاء

ويكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

كما يتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يذكر أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في المملكة، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للمواطنين.

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