“الغي خيار تفعيلها فورا”.. خاصية جديدة في “واتساب” تهدد صحتك

تواصل – فريق التحرير:

تعد خاصية “الدردشات الجماعية”، من أكثر الخصائص خطورة على الصحة في تطبيق واتساب.

وأضاف التطبيق مؤخرا خاصية جديدة وهي متابعة حالة الشخص ولحظة كتابته الرسائل، وإن كانت رسالتك قد تم قراءتها أم لا، وفقا لموقع “إندبيندنت”.

3 ملاحظات

وفي السياق، قال مارك هيكستر، استشاري علم النفس الإكلينيكي في The Summit Clinic بمدينة هاي غيت البريطانية:

1- تتميز مجموعات واتساب بجميع أنواع الصفات التي تظهر في البيئات الاجتماعية الأخرى، حيث يتنافس الأفراد على الاهتمام.

2- تتمثل إحدى أكبر المشكلات في أنه كلما زاد عدد الأشخاص في المجموعة، زادت صعوبة العمل على كيفية إنشاء ديناميكيات المجموعة.

3- يمكن أن تصبح مجموعات واتساب مساحة لا يمكن السيطرة عليها حيث يتم تحويل الأفراد إلى “عناصر خيالية” يمكن أن تعكس مشاعر المرسلين، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

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ميزة ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب تصل هواتف آيفون (فيديو)

في وقت سابق، وصلت ميزة ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب في التحديث الجديد لهواتف الآيفون.

ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب

وعلق الخبير التقني عبدالله السبع على هذه الميزة بقوله: “أخيراً الميزة الذي كانت ينتظرها الكل، وصلت لتطبيق الواتساب في آيفون وهي ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب وتستخدمهم بتفس الوقت”، مضيفا أن الميزة وصلت بالتحديث اليوم.

وأضاف أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال الضغط على الثلاث نقاط بالأسفل، ثم الضغط على خيار ربط الجهاز، وتفعيل الباركود.