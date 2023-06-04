توضيح مهم من الضمان الاجتماعي حول تسجيل الأفراد المقيمين في ذات المسكن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا هامًا حول تسجيل الأفراد المقيمين في ذات المسكن.

تسجيل الأفراد المقيمين في ذات المسكن

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على “تويتر”، أنه يجب تسجيل جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في ذات المسكن في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

خطورة إسقاط أحد الأفراد من التسجيل

وأضاف أن ذلك وفقًا للنظام واللوائح، وأن إسقاط أحد الأفراد من التسجيل يًعد مخالفة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.

صرف هذه الدفعة غير المحتسبة بأثر رجعي

وكشفت الوزارة أنه عند دراسة الاعتراض أو الشكوى المالية والانتهاء إلى قبولها, يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة.

صرف معاش الدفعة المعوض عنها

وبينت أنه في حال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.

حقيقة تأثير معاش الضمان على صرف دعم ساند

في الوقت نفسه، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجود تعارض بين الحصول على دعم ساند ومعونة الضمان الاجتماعي.

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وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “معونة الضمان الاجتماعي لا تؤثر على صرف ساند”.

ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي؟

ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين و أموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

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توضيح مهم بخصوص صرف هذه الدفعة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

3 – أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

4 – أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

5 – ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

6 – يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

7 – ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

* الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:

1 – الأسر التي ليس لديها من يعولها.

2 – الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

3 – المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

4 – الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

5 – أسر المدمن والمسجون والغائب.

6 – الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

7 – الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

8 – المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.