توضيح مهم.. هل يؤثر عقد الإيجار على الدعم السكني؟

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أفاد برنامج “سكني” بأن عقد الإيجار لايؤثر على استحقاق الدعم السكني.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “وجود عقد إيجار لا يعيق حالة الاستحقاق، يمكنك معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع (اضغط هنا)”.

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توضيح جديد بشأن حصول الشاب غير المتزوج على دعم سكني

حصول الشاب غير المتزوج على دعم سكني

وفي إفادة سابقة، أصدر برنامج سكني توضيحًا بشـأن حصول الشاب غير المتزوج على الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار هل يمكن لشاب غير متزوج الحصول على سكني؟

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “الأعزب لايستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) https://sakani.sa/housing-subsidy-policy”.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.