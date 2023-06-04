الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتكبوا هذا الجرم.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية
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ارتكبوا هذا الجرم.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية

ارتكبوا هذا الجرم.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية

ارتكبوا هذا الجرم.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية
٠٢:٠٥:٣٠ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

تفاصيل الواقعة

أقدم كل من / حسين بن علي بن محمد المحيشي و/ فاضل بن زكي بن حسين أنصيف، و/ زكريا بن حسن بن محمد المحيشي – سعوديي الجنسية – على انضمامهم إلى خلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين، وإدانة / فاضل باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة / زكريا بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات.

وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجناة / حسين بن علي بن محمد المحيشي و/ فاضل بن زكي بن حسين أنصيف، و/ زكريا بن حسن بن محمد المحيشي، يوم الأحد بتاريخ 15 / 11 / 1444هـ الموافق 04 / 06 / 2023م، بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة المنطقة الشرقية جناة حكم الشرع

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