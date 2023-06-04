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في هذه الحالة.. النمر: ألم القلب “مؤقت وغير خطر”

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في هذه الحالة.. النمر: ألم القلب “مؤقت وغير خطر”

في هذه الحالة.. النمر: ألم القلب “مؤقت وغير خطر”

في هذه الحالة.. النمر: ألم القلب “مؤقت وغير خطر”
٠١:٥٠:٣٣ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طمأن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من ألم “مؤقت” في القلب لايشكل خطرًا على صحة الإنسان.

وقال النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: “يحدث في بعض الأحيان مع الالتهاب الفيروسي الشديد في أعلى الحلق مع الحرارة… ألم في القلب بسبب التهاب العضلة أو غشائها وكلاهما مؤقت وليس خطير وعلاجه متوفر”.

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أعراض التهاب الحلق

وفقُا لمركز الأبحاث مايو” كلينك”، فإنه يمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب. قد تتضمَّن العلامات والأعراض ما يلي:

-ألمًا أو إحساسًا بحشرجة الحلق.

-ألمًا يزداد سوءًا مع البلع أو الكلام.

-صعوبة في البَلْع.

-التهاب الغدد وتورُّمها في الرقبة أو الفك.

-تورُّم اللوزتين واحمرارهما.

-بقعًا بيضاء أو صديدًا على اللوزتين.

-بحَّة في الصوت أو صوتًا مكتومًا.

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أعراض أخرى

قد تؤدي العدوى التي تسبِّب التهاب الحلق إلى ظهور علامات وأعراض أخرى، ويشمل ذلك:

-الحُمّى.

-السعال.

-سيلان الأنف.

-العطاس.

-آلام الجسم.

-الصداع.

-الغثيان أو القيء.

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أعراض التهاب الحلق ألم القلب الالتهاب الفيروسي الشديد في أعلى الحلق الدكتور خالد النمر

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