4 خدمات لـ “الرّخص التجارية” عبر بلدي.. و5 خطوات للاستفادة منها
تواصل – فريق التحرير:
نشرت منصة “بلدي” إنفوجراف للتوضيح بالخدمات المساندة لخدمات الرّخص التجارية المقدّمة عبر المنصة دون الحاجة إلى زيارة الأمانات و البلديات
4 خدمات
وقالت إن الخدمات المساندة للرخص التجارية هي مجموعة من الخدمات التي تمكن العملاء من الحصول على الدعم الذاتي مجاناً عبر منصة بلدي وتشمل ما يلي:
1- اعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية
2- اعتماد إضافة الرخصة التجارية القديمة
3- اعتراض على إيقاف رخصة تجارية
4- اعتراض على رخصة تجارية ملغاة
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5 مراحل
وعن طريقة الحصول على الخدمة فيتم ذلك عبر المراحل الخمسة التالية:
1- الدخول إلى منصة بلدي
2- اختیار خدمات الرخص التجارية من قائمة (خدمات بلدي)
3- تعبئة البيانات المطلوبة
4- تحديد الخدمة
5- إرسال الطلباقرأ أيضًا:
منصة بلدي: تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل 5 أنشطة تجارية
في وقت سابق، أوضحت منصة بلدي بالتفصيل، أن الأنشطة التجارية التي تشملها تصاريح تقديم “الخدمات المنزلية”، تشمل 5 أنشطة للتيسير على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت منصة بلدي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأنشطة التجارية التي تشملها تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل التالي:
– الحلاقة الرجالية
– الخياطة الرجالية والنسائية
– مراكز العناية
– التزيين النسائي