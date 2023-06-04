4 خدمات لـ “الرّخص التجارية” عبر بلدي.. و5 خطوات للاستفادة منها

تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة “بلدي” إنفوجراف للتوضيح بالخدمات المساندة لخدمات الرّخص التجارية المقدّمة عبر المنصة دون الحاجة إلى زيارة الأمانات و البلديات

4 خدمات

وقالت إن الخدمات المساندة للرخص التجارية هي مجموعة من الخدمات التي تمكن العملاء من الحصول على الدعم الذاتي مجاناً عبر منصة بلدي وتشمل ما يلي:

1- اعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية

2- اعتماد إضافة الرخصة التجارية القديمة

3- اعتراض على إيقاف رخصة تجارية

4- اعتراض على رخصة تجارية ملغاة

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5 مراحل

وعن طريقة الحصول على الخدمة فيتم ذلك عبر المراحل الخمسة التالية:

1- الدخول إلى منصة بلدي

2- اختیار خدمات الرخص التجارية من قائمة (خدمات بلدي)

3- تعبئة البيانات المطلوبة

4- تحديد الخدمة

5- إرسال الطلباقرأ أيضًا:

منصة بلدي: تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل 5 أنشطة تجارية

في وقت سابق، أوضحت منصة بلدي بالتفصيل، أن الأنشطة التجارية التي تشملها تصاريح تقديم “الخدمات المنزلية”، تشمل 5 أنشطة للتيسير على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت منصة بلدي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأنشطة التجارية التي تشملها تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل التالي:

– الحلاقة الرجالية

– الخياطة الرجالية والنسائية

– مراكز العناية

– التزيين النسائي